Strijd tegen sociale fraude levert 1 miljard op

De strijd tegen sociale fraude heeft de voorbije vijf jaar iets meer dan één miljard euro opgeleverd. De opbrengst is sinds 2014 gestegen van 138 miljoen euro naar 272 miljoen vorig jaar. Bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) heeft zo de doelstellingen gehaald die de regering-Michel zich had gesteld.

Grootste probleem is de fraude met sociale bijdragen. Het gaat dan om zwartwerk en misbruiken met buitenlandse werknemers in de bouw of de transportsector. Acties daartegen leverden 724 miljoen euro op. De Backer is blij dat de inspanningen – zoals de hervorming van de inspectiediensten, het inschakelen van meer controleurs en de focus op uitkeringsfraude en grote dossiers – vruchten afwerpen en ziet in zijn cijfers het bewijs dat sociale fraude kan worden aangepakt. “Vanuit heel Europa komt men naar onze sociale inspectiediensten kijken. Wij geven nu het goede voorbeeld”, zegt de liberale minister. (fem)