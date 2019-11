“Ik wil dat er nooit meer papa’s zijn van wie het hart stopt met kloppen”

Maurice kondigde de actie woensdagmiddag aan bij Eva De Roo op Studio Brussel. Hij zat samen met mama Anda Ackx (45) en zijn twee zussen in de studio om te vertellen dat hij geld wil inzamelen voor de Belgische Cardiologische Liga. Of in zijn eigen woorden: “Ik wil nooit meer dat er papa’s zijn van wie het hart stopt met kloppen. Dat wil ik echt nooit meer.”

Zijn papa Christophe overleed in mei van dit jaar aan hartfalen op de leeftijd van 48 jaar. “Maurice had zelf het idee om iets te doen”, zegt Anda. “Op Ketnet had hij een programma gevolgd waarin kindjes dingen deden voor het goede doel. Hij wilde iets doen rond de hartslag van zijn papa. Eerst zat hij met zijn gitaar op de stoep te zingen om geld in te zamelen. Niet ideaal, want het is nogal een drukke straat.” (lacht)

Na erover te praten met zijn mama, besloot Maurice dat hij een kinderfuif wilde organiseren. Op zijn school : het Altena Instituut in Kontich. Behalve de locatie en een datum – 1 december in de namiddag – is er nog weinig gepland. “Er gaan twee Lego-tafels zijn en Zwarte Piet gaat draaien”, zei Maurice op de radio. “Het is super schoon”, zegt Anda. “Iedereen op de school wil helpen. Ook de vriendjes van Maurice.”

“Positieve draai”

Het goede doel is uiteraard gekozen door Anda. “Ik heb wat gezocht op het internet om te weten welke organisatie rond hartfalen werkt en kwam bij de Belgische Cardiologische Liga uit.” Het geld dat Maurice inzamelt voor zijn fuif – kinderen betalen 5 euro en volwassenen mogen gratis binnen – gaat integraal naar die vzw.

Volgens Anda is de actie voor de Warmste Week een manier voor Maurice om de dood van zijn vader een plaats te geven. “Ik kan er alleen maar blij mee zijn dat hij er nu zo’n positieve draai aan geeft”, zegt ze. “Het doet hem goed, dus ik laat het gebeuren. Sowieso kunnen wij heel goed praten over wat er gebeurd is.”

De dood van Christophe Lambrecht kwam dit voorjaar compleet onverwacht. Lambrecht werkte sinds 1999 voor Studio Brussel en presenteerde voor zijn overlijden het populaire Music@Work. Naast Maurice, liet hij ook twee dochters na, Helena en Bruna. “Maurice heeft zich behoorlijk flink gehouden de periode na zijn overlijden”, zegt mama Anda. “Het is een heel vrolijk ventje. Het kost hem geen moeite om die joie de vivre te behouden. Heel mooi om te zien.”