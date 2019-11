Belgische bankier sterft in Namibië na zwaar verkeersongeval

Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen en een toeristenbusje op een grensweg in Namibië is zondag een Belg om het leven gekomen. Zes andere toeristen raakten zwaargewond.

Het toeristenbusje kwam in aanrijding met een vrachtwagen die hout vervoerde in een container. Om onduidelijke reden verloor de chauffeur plots zijn lading en ging de truck aan het slippen. De container kwam in het midden van de weg terecht. De chauffeur van het busje kon geen kant meer uit en reed vol op de container in. Het duurde meer dan een uur eer de hulpdiensten ter plaatse kwamen.Heel wat inzittenden werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Voor de 36-jarige Belgische bankier Thomas Hendriks kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. Een Belgische vrouw zat gekneld in het gekantelde busje en kon pas na anderhalf uur uit het wrak bevrijd worden. Maandag werd ze vanuit Namibië gerepatrieerd naar een beter uitgerust ziekenhuis in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.(phu)