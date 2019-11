28 bekentenissen na test met leugendetector

Een jongeman uit Blankenberge die verdacht werd van aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje, bleef staalhard ontkennen tegenover de speurders. Ze had hem nochtans formeel herkend als dader. Nadat een test met de leugendetector faliekant was afgelopen en de speurders hem nóg eens op de rooster hadden gelegd en geconfronteerd met de resultaten van de polygraaf, ging hij finaal toch door de knieën.

De dienst gedragswetenschappen van de federale gerechtelijke politie krijgt per jaar gemiddeld 450 aanvragen voor zo’n test binnen. Dat wil niet zeggen dat die allemaal direct aan de beurt komen. Zo werden vorig jaar 309 personen aan een leugendetectortest onderworpen, zo blijkt uit het jaarverslag van de federale politie. In 28 gevallen legde de verdachte nadien bekentenissen af. Omdat hij of zij tijdens een verhoor nadien geconfronteerd werd met zijn leugenachtige verklaringen.

In 65 procent van de dossiers gaat het over zedenzaken. Vaak in het kader van vechtscheidingen, waarbij partners elkaar zwartmaken en beschuldigen van misbruik. “Verder krijgen we vooral dossiers over moord, brandstichting en opzettelijke slagen en verwondingen. Daarbij zitten ook gevallen van het shakenbabysyndroom, waarbij baby’s zo hard door elkaar worden geschud dat ze er letsels aan overhouden”, zeggen de polygrafisten van de federale politie.

Sabotage in kerncentrale

Een test met de leugendetector duurt drie à vier uur en kan worden aangevraagd door een magistraat (onderzoeksrechter, procureur des Konings of federaal magistraat) of door de beklaagde zelf. Maar het resultaat kan en mag nooit beslissend zijn in een onderzoek. “Het is één van de vele onderzoeksdaden in een dossier. Op basis van de resultaten van een leugendetectortest alleen kan niemand veroordeeld worden”, stellen de specialisten.

Zo werd paracommando Olivier Pirson ooit in beroep vrijgesproken voor de moord op zijn twee kindjes, terwijl de test met de leugendetector duidelijk had aangetoond dat hij loog.

Een verdachte mag trouwens ook een test met de leugendetector weigeren. In het onderzoek naar de sabotagepogingen in de kerncentrale van Doel weigerden acht aanwezige personeelsleden bijvoorbeeld een test met de polygraaf. Een goede indruk geeft dat echter niet. Want wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niet bang te zijn voor de test.

In 65 procent van de dossiers gaat het over zedenzaken. Vaak in het kader van vechtscheidingen, waarbij partners elkaar zwartmaken en beschuldigen van misbruik.

Tot slot kan een verdachte ook zelf een test met de leugendetector aanvragen, om zijn of haar onschuld te bewijzen. De resultaten kunnen dan in het voordeel van de verdachte spelen. Een koppel uit Ichtegem, in West-Vlaanderen, werd deze zomer nog vrijgesproken voor brandstichting in hun eigen huis. Er waren geen sluitende bewijzen en de test met de leugendetector was in hun voordeel uitgedraaid.