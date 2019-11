Trump is “grote fan” van Erdogan, maar twistpunten blijven na ontmoeting

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde woensdag dat hij “eerlijke en productieve” gesprekken heeft gehad met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Wat niet wil zeggen dat de twistpunten opgelost raakten.

Erdogan kwam bij Trump op de koffie om de spanningen tussen Turkije en de VS weg te masseren.

Dat de relaties tussen beide landen sinds de Turkse inval in het noordoosten van Syrië gespannen waren, hoeft niet te verbazen. De Turken wilden in Syrië de Koerden verdrijven, terwijl die laatste Amerikaanse bondgenoten waren in de strijd tegen terreurgroep ISIS.

Trump zei na het gesprek dat het staakt-het-vuren tussen Turkije en de Syrische Koerden grotendeels standhoudt.

Turkije ongelukkig

De Turkse operatie in Syrië is echter niet het enige dossier dat de relaties tussen Washington en Ankara verzuurde. Turkije is allerminst gelukkig met de resolutie over Armenië die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eind oktober goedkeurde. Het besluit erkent immers de massamoord op de Armeniërs door het Ottomaanse Rijk aan het begin van de twintigste eeuw als genocide, een beslissing die Turkije een “zware vergissing” noemde die de relaties dreigt te verzuren.

Voorts is er de kwestie rond de Turkse prediker Fethullah Gülen. Turkije beschuldigt hem ervan achter de poging tot staatsgreep van juli 2016 te zitten. Gülen leeft in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en Ankara drong al ettelijke keren tevergeefs aan op zijn uitlevering.

Amerikanen ergeren zich

Een ergernis van de Amerikanen is dan weer de aankoop door Turkije van het Russische raketafweersysteem S-400. De Verenigde Staten geloven dat Rusland via het afweersysteem aan gevoelige gegevens over de capaciteiten van Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen kan geraken. Daarnaast vreest Washington voor de veiligheid van de militaire uitrusting van de NAVO in Turkije. Volgens Erdogan kunnen de twee landen deze kwestie “enkel via een dialoog” oplossen. De Turkse president verklaarde naar eigen zeggen dat Turkije Amerikaanse gevechtsvliegtuigen kan kopen “als die aan de gewenste voorwaarden worden aangeboden”.

Vrienden sinds dag 1

Ondanks die politieke spanningen benadrukte Trump het wederzijdse begrip tussen beide leiders. “We zijn al heel lang vrienden, bijna sinds dag 1. We begrijpen elkaars land. We begrijpen waar we vandaan komen”, zei Trump tegen Erdogan terwijl ze naast elkaar in het Oval Office zaten. “Ik ben een grote fan van de (Turkse) president”, liet hij verder nog optekenen.