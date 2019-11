En de nieuwe kinderburgemeester is… de dochter van de burgemeester

Mol - Janne Caeyers is de nieuwe kinderburgemeester van Mol. Ze werd woensdagnamiddag tijdens de kindergemeenteraad met de helft van de stemmen verkozen. Pittig detail: de beide Molse burgemeesters wonen onder hetzelfde dak, want Janne is de negenjarige dochter van Wim Caeyers (CD&V).

“Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zoveel stemmen zou krijgen”, reageert de nieuwe kinderburgemeester nog wat onwennig. “Net als mijn papa ben ik geïnteresseerd in politiek en ik wilde dit eens proberen. Op school werd ik met een kleine voorsprong verkozen als nieuw gemeenteraadslid, maar dan moest ik natuurlijk nog een speech houden voor de verkiezing van de burgemeester.”

“Ik heb eerst een paar ideetjes op papier gezet. Voor de tekst zelf kreeg ik wel wat hulp, maar dat zal bij de andere kandidaten ook wel zo geweest zijn”, zegt Janne eerlijk.

“Ik vond sommige andere speeches echt heel goed en daarom schrok ik van mijn vele stemmen. Ik weet nog niet wat er nu allemaal gaat komen, maar ik zal wel al zeker een paar lintjes mogen gaan doorknippen. Daar zal ik zeker tijd voor kunnen vrijmaken en ik ga ook altijd met mijn papa kunnen meerijden. Dat wordt leuk!”

Burgemeester Wim Caeyers was erg fier dat zijn dochter de eed mocht afleggen bij hem, hoewel hij haar de job niet had aangeraden. “Ik dacht enkele sterke argumenten in huis te hebben, maar toen ze in de krant las dat in Vorselaar de dochter van Lieven Janssens verkozen werd, was het een uitgemaakte zaak.”

“Ik heb de ideeën van Janne gehoord in haar speech en daar zitten enkele hele moeilijke punten tussen. Ze legt de lat echt hoog voor mij en dat zal thuis ongetwijfeld nog tot pittige discussies gaan leiden.”