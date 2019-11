Vilvoorde start charmeoffensief om VRT te lokken nu bouwplannen zijn stopgezet

Vilvoorde - Stad Vilvoorde zet een charmeoffensief in om de VRT naar Vilvoorde te halen, nu de plannen om een nieuwbouw op te trekken in Schaarbeek werden stopgezet.

Op 4 november werd bekendgemaakt dat de VRT met onmiddellijke ingang de samenwerking stopzette met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor haar nieuwe gebouw. De directie liet ook weten dat er zal worden gekozen voor een nieuw ontwerp. Daarom wil stad Vilvoorde de kans grijpen opnieuw haar kandidatuur in te dienen.

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) ziet in de CAT-site de ideale locatie voor de openbare omroep. “Door haar ligging, bereikbaarheid en de dynamiek van de talrijke aanwezige mediabedrijven - zoals Videohouse, Lites, Woestijnvis, De Vijver - is onze stad een ideale vestigingsplaats. Door de bijzondere clustering van mediabedrijven werd Vilvoorde door de Vlaamse overheid opgenomen in een driejarig economisch project om de sector te versterken.”

“Daarnaast is de stad ook multimodaal bereikbaar via het (inter)nationale wegennet van E19 en R0, een IR-station op de belangrijke noord-zuidas, de nabijheid van de nationale luchthaven en de centrale ligging in het provinciale fietsGEN”, aldus Bonte.

Samen met de eigenaars, NMBS, De Lijn, gemeente Machelen, provincie Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan een masterplan voor de site.

Duurzaamheid

De stad hoopt tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid te bekomen over de invulling van de site. Bonte nam alvast contact op met de voorzitter van de VRT en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

“Sinds de sluiting van Renault is de site leeg gebleven. Het wordt tijd dat er nu snel duidelijkheid komt. We hebben eerder al bewezen dat we oude, vervuilde grond succesvol kunnen omvormen naar kwaliteitsvolle zones met voldoende ruimte en opportuniteiten voor duurzaamheid, wonen en werken. De CAT-site is een ideale plaats om de VRT niet alleen meer ruimte te bieden, maar ook de nodige kansen tot versterking door die clustering van media- en facilitaire bedrijven. Het spreekt voor zich dat ook het economisch landschap van onze stad gebaat zou zijn bij de komst van een belangrijke speler als VRT”, besluit Bonte.

