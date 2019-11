VS behoudt 600 soldaten in Syrië: “Dingen veranderen”

De Verenigde Staten gaan, ondanks het voornemen van president Donald Trump om alle “eindeloze oorlogen” stop te zetten, nog ongeveer 600 militairen in Syrië houden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gezegd. “We zijn momenteel de troepen uit het noordoosten van Syrië aan het terugtrekken”, verklaarde Esper vanop het vliegtuig richting Seoel, van waaruit hij donderdag een rondreis door Azië aanvangt. Uiteindelijk zullen er tussen de 500 en 600 soldaten overblijven, voegde hij er aan toe.

Esper benadrukte dat die cijfers nog kunnen veranderen, bijvoorbeeld wanneer de Europese bondgenoten hun troepenmacht in het land zouden versterken. “Dingen veranderen. De situatie op het terrein verandert. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat Europese partners en bondgenoten ons vervoegen”, zei hij. “Als zij ons op het terrein vervoegen, dan kan dat ons in staat stellen om meer Amerikaanse militairen in te zetten.”

President Trump kondigde op 6 oktober de terugtrekking aan van de 1.000 Amerikaanse soldaten die in het noordoosten van Syrië gestationeerd waren. Daarmee maakte hij de weg vrij voor het Turkse militaire offensief tegen de Koerdische strijdkrachten. Die beslissing leverde hem, ook in eigen rangen, veel kritiek op, onder meer omdat de Koerden een bondgenoot zijn van de internationale coalitie in de strijd tegen de jihadisten van IS. Daarop gaf Trump het Amerikaanse leger de opdracht om “de petroleumfaciliteiten te beschermen” in het land.