Jean-Marie Dedecker gelooft niet in vorming federale regering: “We gaan naar nieuwe verkiezingen tegen Pasen”

Een nieuwe federale regering? Volgens Jean-Marie Dedecker is de situatie hopeloos en stevenen we af op nieuwe verkiezingen tegen Pasen. Dat heeft de politicus woensdagavond gezegd in De afspraak.

Jean-Marie Dedecker werd bij de verkiezingen van 26 mei als onafhankelijke verkozen op de West-Vlaamse N-VA-lijst, maar stelde sindsdien met lede ogen vast hoe de vorming van een federale regering geen stap verder geraakt. Met de aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette als informateur hoopte het paleis effectief tot onderhandelingen te komen, maar zo ver lijkt het nog niet.

LEES OOK. Open VLD en CD&V geloven niet meer in regering met N-VA: “We krijgen steeds meer signalen dat ze eigenlijk hebben afgehaakt” (N+)

Volgens Dedecker, die woensdagavond in De afspraak zat, zal de vorming van een paars-groene regering helemaal niet lukken. “Ik geloof er niet in”, zei het Kamerlid. “Ik geloof dat we nieuwe verkiezingen krijgen tegen Pasen. Als de PS en de MR zich sterk genoeg voelen, dan krijgen we nieuwe verkiezingen.”

Ook een paars-gele regering waar sinds 26 mei het vaakst over gepraat werd, met PS én N-VA, komt er volgens Dedecker niet. “Wat is de overeenkomst tussen die twee partijen”, zei hij. “Als je kijkt naar het thema migratie: daar staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Ik praat ook met de oppositie, daar zeggen ze dat PS 8 miljard extra budget vraagt. Terwijl er al een gat in de kas is van 11 miljard.”