SMAK sluit hele dag de deuren uit protest tegen besparingen op cultuur: “We willen een signaal geven”

Gent - De bezoekers staan donderdag aan het SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent voor een gesloten deur. Het museum sluit voor een dag de deuren uit protest tegen de besparingen op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren. Een 50-tal personeelsleden en de directie zijn aan het werk.

Met de actie willen het personeel en de directie tonen dat ze niet akkoord gaan met de besparingen die minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil doorvoeren. “Dit is een actie voor ons museum alleen”, zegt SMAK-woordvoerder Eline Verbauwhede. “We willen een signaal geven en we hopen dat andere musea ons voorbeeld volgen.”

De symbolische actie blijft voorlopig beperkt tot donderdag. “Er komen vandaag vier klassen van de Don Bosco-school in Zwijnaarde naar het museum. We gaan hen verwittigen en ze kunnen dan kiezen of ze komen of niet. De museumwerking loopt verder, maar de kassa voor de verkoop van individuele tickets blijft dicht.”