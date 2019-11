Sanctie voor waarschuwingsschot van agent ingetrokken, maar wegpolitie zet staking toch door

De sanctie tegen een lid van de wegpolitie die tijdens een interventie een waarschuwingsschot loste is ingetrokken, maar toch gaat de geplande staking door. Dat staat donderdag in Het laatste nieuws en wordt bevestigd door Vincent Houssin van vakbond VSOA. “Er moeten maatregelen komen om de snelwegparkings in België veiliger te maken, want op een dag dreigt de situatie er uit de hand te lopen”, klinkt het.

Eerder deze week raakte bekend dat de 1.100 leden van de wegpolitie tussen 29 november en 2 januari stakingsacties willen houden. Aanleiding was een tuchtprocedure die een topman van de federale politie had opgestart tegen een lid van de wegpolitie die tijdens een interventie in Henegouwen een waarschuwingsschot loste toen hij en zijn collega door tien dieven bedreigd werden op een snelwegparking. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat het schot gewettigd was, maar de man had in de grond moeten schieten in plaats van in de lucht.

De disciplinaire sanctie tegen hem is intussen ingetrokken, bevestigt Houssin. Maar toch gaan de acties door. “We willen een duidelijk signaal geven. Enerzijds aan onze directie dat ze hun mensen moeten steunen, gezien de aartsmoeilijke omstandigheden waarin die werken. Anderzijds aan de overheid om eindelijk de veiligheid op de snelwegparkings te garanderen. Daar zijn zowel ladingdieven als transmigranten en mensensmokkelaars actief en het is al gebeurd dat die zich tegen de politie keren. Vroeg of laat zal dit eens uit de hand lopen.”

Van de directie hoopt VSOA een engagement op papier te krijgen. “Het zou ook mooi zijn mocht de top zelf mee op patrouille gaan, om de moeilijkheden aan den lijve te ondervinden”, aldus Houssin. Over welke maatregelen de overheid moet nemen, laat hij zich niet uit, maar een versterking van het personeelsbestand staat zeker op het verlanglijstje. “In Henegouwen bijvoorbeeld, waar het schietincident zich heeft voorgedaan, ontbreekt meer dan de helft van de effectieven.”