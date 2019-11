Twee personen naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Elsene

Brussel / Elsene - In Elsene zijn woensdagavond twee personen het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Beiden moesten naar het ziekenhuis gebracht worden maar verkeerden niet in levensgevaar. Oorzaak van de intoxicatie was een slecht werkende gasbrander, en een slechte evacuatie van de verbrandingsgassen. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Omstreeks 23.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een gebouw in de Vilain XIII-straat in Elsene, waar twee mensen kloegen over hoofdpijn en misselijkheid. Ter plaatse stelde de brandweer meteen vast dat het om een CO-intoxicatie ging.

“Het betrof een gebouw met drie verdiepingen, met kantoren in de kelder en op het gelijkvloers”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De bewoners van het appartement op de eerste verdieping waren net thuisgekomen en hadden geluk. Daar hing er een CO-concentratie van 0,04, wat al dodelijk is na een viertal uur. Als die mensen in hun bed waren gekropen, had dit heel slecht kunnen aflopen maar nu moesten ze niet naar het ziekenhuis. De bewoners van de duplex op de tweede en derde verdieping moesten wel naar het ziekenhuis voor verzorging.”

Sibelga kwam ook ter plaatse om de gastoevoer naar het hele gebouw af te sluiten. Oorzaak van de CO-intoxicatie lag immers bij een slecht werkende gasbrander en een slechte evacuatie van de verbrandingsgassen.