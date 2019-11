Is een vreemde stok met bloedvlekken een nieuwe aanwijzing in verdwijningszaak Théo Hayez?

Drie weken na de verdwijning van Théo Hayez, die het laatst gezien werd op vrijdag 31 mei, deed een Australische vrouw een lugubere ontdekking. In de duinen in Byron Bay, op een plaats waar later intensief gezocht zou worden naar de Belgische rugzaktoerist, vond ze een vreemde stok met bloed en de woorden The judge(de rechter, nvdr) erop. Het is onduidelijk of de stok onderzocht werd.

De vrouw had die stok toen aan de politie gegeven, maar sindsdien hoorde ze er niets meer van. Logisch ook: de agenten hadden haar gegevens niet eens genoteerd toen ze de stok ging afgeven. De vrouw deelde afgelopen week een foto van de stok in de Facebookgroep waarin vrijwilligers in de zoektocht naar Hayez zich verenigd hebben. Ze zegt er niet te weten of de politie er wel naar gekeken heeft of waarde aan hecht.

Opvallend is dat de stok gevonden werd op minder dan 10 minuten wandelen van de plaats waar het gsm-signaal van de Belg die bewuste avond verdween. Het voedt de speculatie die al langer bestaat dat er de 18-jarige rugzakker iets overkomen is. Concreet werd dat nog niet gemaakt.

Sportschoenen

Vijf maanden na de verdwijning van Hayez blijft de familie wanhopig zoeken naar duidelijkheid over wat er met hem gebeurd is. Dinsdag leek er nog een doorbraak op komst toen meegedeeld werd dat de Belg zwarte sportschoenen van Adidas droeg op het moment van zijn verdwijning. De politie roept dan ook op om het te melden als iemand tijdens een zoektocht schoenen van dat merk en die kleur vindt.

