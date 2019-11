Rode Duivels spelen echte “Gala-match” tegen Cyprus: voetbalbond haalt zangeres van “Freed from Desire”naar Brussel

De laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels op dinsdag 19 november tegen Cyprus wordt een heuse galamatch. De Belgische Voetbalbond haalt de Italiaans-Amerikaanse zangeres Gala voor een live-optreden naar Brussel. Zij zal haar nineties hit “Freed from Desire”, het lied dat bij elke goal van de Duivels door de stadionboxen galmt, brengen. Er zullen ook 34.000 feestvlaggen worden uitgedeeld in het stadion.

Na een 24 op 24 zijn de Rode Duivels al zeker van deelname aan het Europees kampioenschap volgend jaar in juni. Maar de Duivels willen een perfect rapport met het maximum van de punten. Zaterdag volgt eerst nog de uitmatch in Rusland, dinsdag is de afsluiter tegen Cyprus. En van die match wil de Belgische voetbalbond een groot feest maken.

Gala, de Italiaans-Amerikaanse zangeres die in de jaren negentig een monsterhit scoorde met “Freed from Desire” zal na de wedstrijd haar hit live zingen in het Koning Boudewijnstadion. “Freed from Desire” is het liedje dat bij elk doelpunt van de Duivels wordt gespeeld en op het WK in Rusland ook al het stadionliedje was van de Belgen. Voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de match jagen dj’s Maarten & Dorothee van Qmusic samen met andere dj’s feestbeats door het stadion. Een fanfare uit Charleroi trekt tijdens de match rond het stadion om de sfeer er in te houden.

34.000 feestvlaggen met Meunier en Batshuayi

De Belgische voetbalbond voorziet ook 34.000 vlaggen voor de fans. “Deze keer staan aanvaller Michy Batshuayi en verdediger Thomas Meunier op de vlaggen te pronken, vergezeld van de populaire slogans Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Op die manier willen we interactie brengen in het publiek en er een knallend feestje van maken. Het gaat tenslotte om het vierde grote toernooi van onze nationale voetbalploeg sinds 2014”, zegt Manu Leroy, Marketing & Communication Director bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Fanzone met fotobooth

De Voetbalbond voorziet net als bij de voorbije drie thuiswedstrijden opnieuw pannaveldjes en een footbowling in de fanzone. Daar komen voor de feestmatch tegen Cyprus acht make-up-artiesten bij die de gezichten van de fans in de Belgische driekleur zullen schminken en zullen fans voor het eerst ook levensechte kiekjes kunnen maken met de Rode Duivels in hun nieuwe shirts. Dat gebeurt via een GuestCam, een fotobooth waarbij een twintigtal camera’s de bewegingen van de supporters registreren. Dankzij die camera’s lijkt het alsof je écht met de Rode Duivels op de foto staat.

Ecoteam van 120 man

De laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Duivels is ook een test voor het afvalbeleid van de KBVB volgend jaar. Tijdens de match België-San Marino op 10 oktober heeft de KBVB samen met afvalverwerkingsbedrijf Suez en inzamelings- en recyclagebedrijf Fost Plus in totaal 2,5 ton afval verzameld: 1.380 kilogram in het stadion, 780 kilo in de vuilnisbakken buiten het stadion en 470 kilo grof afval werd van de grond opgeraapt. Uit de analyse is gebleken dat recycleren nog beter kan.

Sponsors AB Inbev en Coca-Cola zullen samen met cateringbedrijf Bevers & Bevers tijdens de match tegen Cyprus een ecoteam van 120 mensen inzetten. Zij zullen supporters helpen hun afval in de juiste vuilbak te gooien. Coca-Cola focust zich op de PET-flessen, terwijl AB Inbev zich concentreert op alle blikjes rondom het stadion. Via een grote container zal AB Inbev in beeld brengen hoeveel blikjes er rondom het stadion tijdens een thuismatch van de Rode Duivels worden ingezameld. De Voetbalbond gaat met de resultaten aan de slag om de juiste duurzaamheidsmaatregelen voor 2020 in te voeren in en rond de stadions.

“Duurzaamheid staat logischerwijs ook bij de KBVB hoog op de agenda. Tegen San Marino ging het bijvoorbeeld om 7.000 blikjes en 1.750 petflessen. Die komen niet altijd in de juiste vuilbak terecht. Daarom gaan we tijdens de feestmatch onze supporters extra sensibiliseren om hun afval in en om het stadion preciezer te sorteren en zullen we voor de tweede keer meten wat de fans allemaal van afval weggooien. Zo weten we hoe wij in de toekomst naar een nog properder stadion kunnen toewerken”, zegt Hedeli Sassi, coördinator sociale projecten KBVB.