Een 38-jarige vrouw uit Thailand kreeg 22.000 Volt door haar lijf toen ze geëlektrocuteerd werd door een rondslingerende kabel. De vrouw stond op het voetpad toen ze door de kabel geraakt werd in haar schouder en voet. Wonderbaarlijk genoeg hield ze er enkel brandwonden aan over op haar been. Ze eist wel 300.000 euro van de overheid die verantwoordelijk is voor de kabel.