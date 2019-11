Niet alleen Rusland, maar ook Rode Duivels hebben foute volgorde kleuren op hun shirt: “Wij gaan er niet over klagen”

Ook bij de Belgen is de volgorde van de kleuren in de mouw fout

Rusland speelt de interland tegen de Rode Duivels met zijn oude shirts nadat Adidas de verkeerde kleurvolgorde gebruikt had voor de nieuwe uitrusting van Russen. Maar zij zijn niet alleen: het Duitse sportmerk heeft die flater ook bij de outfit van onze Rode Duivels begaan. De kleurvolgorde - rood-zwart-geel- klopt niet met het zwart-geel-rood van de Belgische vlag. Bij de Belgische voetbalbond willen ze er geen stampij rond maken. “Wij hebben dat ontwerp zelf goedgekeurd.”

Rode shirts, met eerst een streepje geel en dan een streepje zwart. Opdat de Belgische vlag erin tot uiting komt. Zo zien de shirts van de Rode Duivels er normaal gezien uit. Alleen hebben ze nu bij Adidas de volgorde van de twee buitenste kleuren omgedraaid in de nieuwe truitjes van de Belgische nationale ploeg. Zwart is nu de middelste kleur.

De nieuwe shirts van de Rode Duivels. Foto: Photo News

In tegenstelling tot de Russen maakt de KBVB er echter geen probleem van. “De drie Belgische kleuren staan op het shirt, dat is het belangrijkste”, vertelt woordvoerder Pierre Cornez. “Voordat de truitjes gemaakt werden, heeft Adidas het ontwerp voorgelegd aan de Belgische voetbalbond. Wij hebben dat toen goedgekeurd, dus we gaan er nu ook niet over klagen.”

Het traditionele zwart-geel-rood. Foto: BELGA

Woensdag raakte bekend dat de Russische voetbalbond ‘not amused’ is met de nieuwe truitjes die Adidas gemaakt had. Daarop staat de Russische vlag - van boven naar beneden wit-blauw-rood - omgekeerd. De Russische bond heeft al aangekondigd dat het met Adidas rond de tafel zal gaan zitten om het probleem te bespreken. In afwachting zullen zij de wedstrijd tegen de Rode Duivels in hun oude outfits spelen.