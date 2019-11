Verdachte opgepakt voor moord op 32-jarige ex-profvoetballer Kelvin Maynard

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op de 32-jarige ex-profvoetballer Kelvin Maynard. De ex-voetballer van Antwerp werd op 18 september doodgeschoten in Amsterdam.

De voetballer werd op 18 september neergeschoten in zijn auto in Amsterdam Zuidoost. Maynard probeerde nog aan de kogels te ontkomen door uit te wijken naar een brandweerkazerne, maar dat was tevergeefs. Een verdachte is donderdag opgepakt, meldt De telegraaf.

Maynard speelde naast Antwerp ook bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. De Surinaams-Nederlandse voetballer is een bekende van de politie. Die heeft niet gezegd wat Maynard op zijn kerfstok had.