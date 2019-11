Lionel Messi vroeg slechts één keer in zijn carrière zelf het shirt van een tegenstander

Na elke match van Barcelona of Argentinië is het truitje van Lionel Messi het meest gegeerd bij de tegenstander om te pakken te krijgen, maar de Argentijnse voetbalgod heeft zelf slechts één keer in zijn carrière zelf aan een tegenstrever gevraagd om na de wedstrijd van shirt te wisselen. Aan Real Madrid-icoon Zinedine Zidane nota bene.