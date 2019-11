Bizar ongeval in Roeselare: verwarde 83-jarige vrouw rijdt wandelpad op en belandt in beek

Roeselare - Het vreemde incident gebeurde donderdagochtend omstreeks 11 uur in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. De vrouw werd gevonden door een toevallige wandelaar en moest door duikers bevrijd worden. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert in goede gezondheid.

De 83-jarige vrouw reed met haar wagen in de Izegemseaardeweg, maar was zo verward dat ze met haar wagen de nabijgelegen wandelpaden inreed. De vrouw geraakte in paniek, ramde met haar wagen een afsluiting en belandde met haar wagen in een beek naast het wandelpad belandde. De oude vrouw geraakte niet op eigen kracht uit haar wagen, maar had geluk dat kort nadien een wandelaar met zijn hond voorbij kwam. De man merkte eerst de kapotte afsluiting en hoorde nadien de ruitenwissers van de wagen in de beek.

De man verwittigde de hulpdiensten en babbelde in afwachting in op de vrouw die met haar voeten in het water zat. De vrouw kon uiteindelijk door duikers uit haar wagen gehaald worden en moest naar het ziekenhuis. Ze stelt het goed.