Toeristen moeten voortaan betalen om op dit prachtige strand te mogen

Het is een van de meest idyllische stranden ter wereld, daar twijfelt niemand aan. Maar om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, is La Pelosa in Sardinië voortaan betalend en mogen er nog slechts 1.500 toeristen per dag op.

La Pelosa is het paradijs op aarde. Het zand is er wit, het water transparant. Er is een oude stenen toren op een eilandje vlakbij. De droom voor elke Instagrammer, dat is La Pelosa op Sardinië. Het is dan ook een van de beroemdste en meest populaire stranden ter wereld.

Maar het gemeentebestuurd van Stintino heeft de voorbije week aan de alarmbel getrokken. Er komen elke dag tot 6.000 toeristen op het strand, zegt burgemeester Antonio Diana aan CNN. En dat is te veel. “We gaan nog slechts 1.500 volwassenen per dag toelaten”, zegt hij. “We moeten erover waken dat het strand de volgende 500 jaar bewaard kan blijven. De overlast is nu te groot. Dit is het meest populaire strand op Sardinië, iedereen wil hier komen. Maar het geologische evenwicht is fragiel, we moeten aan de toekomst denken.”

De 1.500 toeristen die elke dag op het strand mogen, zullen daarvoor moeten betalen. “We denken aan 4 euro per dag”, aldus Diana. “Het is een experiment.”