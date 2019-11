Eindelijk: dit zijn namen van babypanda’s in Pairi Daiza

De twee reuzenpanda’s die onlangs in Pairi Daiza geboren zijn, hebben donderdag in het dierenpark in Brugelette tijdens een “Ceremonie van 100 dagen” na de geboorte hun officiële namen gekregen. De tweeling, die op 8 augustus dit jaar werd geboren, werd Bao Di en Bao Mei gedoopt, zo onthulden de ambassadeur van China in België, Cao Zhongming, de instanties van het park en Pairi Daiza Foundation.

LEES OOK. Pandaporno en weinig romantiek: waarom een babypanda, en zeker een tweeling, zo speciaal is

De twee pandaberen werden meteen na de geboorte voorlopig “Baby girl” en “Baby boy” genoemd, maar gaan voortaan dus als Bao Di en Bao Mei door het leven, wat kleine broer en kleine zus van Tian Bao betekent.

De moeder, Hao Hao, bracht op 8 augustus eerst een mannelijke reuzenpanda van 160 gram ter wereld en enkele uren later een vrouwelijk jong van 150 gram. Ze wegen ondertussen meer dan 5 kilo en verkeren in goede gezondheid. De tweeling is het tweede en derde jong van vader Xing Hui en moeder Hao Hao, allebei 10 jaar oud. Ze kwamen in 2014 in Pairi Daiza aan. Hun eerste jong, Tian Bao, werd op 2 juni 2016 in het park in de provincie Henegouwen geboren.

LEES MEER. Pandatweeling van Pairi Daiza wordt iedere 48 uur gewisseld: zo doen de verzorgers dat zonder dat mama Hao Hao iets door heeft