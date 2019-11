Eerste Janssen-vaccins toegediend in oosten van Congo

In het oosten van Congo zijn de eerste vaccins toegediend die mee ontwikkeld werden door Janssen Pharmaceutica. Dat heeft Artsen zonder Grenzen (AzG) donderdag gezegd. In twee wijken van de stad Goma, op de grens met Rwanda, zullen tot 50.000 dosissen toegediend worden. De ngo zal het Congolese ministerie van Gezondheid bijstaan.

De komende vier maanden zal het vaccin gegeven worden aan volwassen en kinderen ouder dan 1 jaar in de wijken Majengo en Kahembe. Het plan met dit vaccin is groepen te identificeren die risico lopen, in regio’s waar de ziekte nog geen besmettingen veroorzaakt heeft. In Goma waren eerder dit jaar vier gevallen, maar sinds augustus zijn daar geen nieuwe gevallen bijgekomen.

AzG wees erop dat het voornaamste doel van de lancering is om gegevens te verzamelen over de efficiëntie van het experimentele vaccin in de echte wereld. Onderzoek in laboratoria heeft uitgewezen dat het medicijn leidt tot een betere immuniteitsreactie tegen ebola, maar de enige manier om dat bevestigd te krijgen is het testen tijdens een epidemie.

Daarnaast willen het ministerie van Gezondheid en onderzoekers ook nagaan hoe de bevolking reageert, en of het haalbaar is om een kuur van twee dosissen toe te dienen tijdens een epidemie en of mensen op tijd zullen terugkeren voor de tweede dosis. Die tweede dosis moet twee maanden later toegediend worden.

Meer dan 250.000 mensen zijn al ingeënt met een ander experimenteel vaccin, gefabriceerd door het Amerikaanse Merck. Voor het vaccin van Merck volstaat één inspuiting. “De introductie van het tweede vaccin is niet bedoeld om dat van Merck te vervangen, maar om het aan te vullen en ons hopelijk een extra tool te geven in de strijd tegen toekomstige ebola-uitbraken”, aldus John Johnson van AzG.

De huidige ebola-epidemie is de tweede zwaarste ooit. Er hebben al meer dan 3.000 mensen ebola opgelopen, en zeker 2.000 van hen zijn eraan bezweken sinds de start van de uitbraak in augustus vorig jaar. De laatste weken is het aantal nieuwe besmettingen