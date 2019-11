Club Brugge - met Diagne - wint oefenmatch van Charleroi, Anderlecht gaat onderuit tegen KV Oostende

Club Brugge heeft donderdagmiddag in het eigen Belfius Basecamp een oefenwedstrijd tegen Charleroi met 2-1 gewonnen. De gecontesteerde Mbaye Diagne mocht meespelen, maar scoorde niet.

Club Brugge en Charleroi maakten van de interlandbreak gebruik om zonder hun internationals een oefenwedstrijd te spelen. Philippe Clement gaf Mbaye Diagne - op Antwerp nog uit de kern gelaten na het penaltydebacle op PSG - een kans om zich te bewijzen. Het was echter Jelle Vossen die het openingsdoelpunt scoorde voor blauw-zwart. Morioka maakte vanop de stip gelijk, in de toegevoegde tijd zorgde de ingevallen belofte De Cuyper met een vrije trap voor de Brugse overwinning.

Basiselftal Club Brugge: Horvath – Mata, Cools, Ricca, Balanta, Rits, Vormer, Schrijvers, Vlietinck, Vossen, Diagne

Basiselftal Charleroi: Descamps – Marinos, Willems, Dessoleil, Tsadjout – Keita, Hendrickx, Morioka – Fall, Diagne, Bruno.

Foto: BELGA

Anderlecht… verliest

Minder goed nieuws bij Anderlecht. Paars-wit ging in de Versluys Arena onderuit tegen KV Oostende. Het werd 3-1 aan de kust. Alexandru Chipciu deed de netten trillen, maar spijtig genoeg voor de Roemeen aan de verkeerde kant. Ronald Vargas, ex-Anderlecht, verdubbelde vervolgens de voorsprong van de Kusboys. Isaac Thelin scoorde de aansluitingstreffer maar Sindrit Guri zette daarna op corner de 3-1-eindstand op het bord voor de nummer 14 uit de Jupiler Pro League.

Opmerkelijk bij Anderlecht: Kenny Saief speelde voor het eerst sinds lang nog eens mee. De Israëlische-Amerikaan keerde deze zomer terug naar Anderlecht na een verhuur aan het Amerikaanse FC Cincinatti. Sindsdien zat de linksbuiten geen enkele keer in de wedstrijdkern. Speler-manager Vincent Kompany vond hem vanaf de eerste training echt niet goed genoeg. Onder Frank Vercauteren hoopt Saief op een nieuwe kans.