Volksgezondheid reageert nadat Raphael (18) stierf door het vapen: “Als het nodig is nemen we maatregelen”

De FOD Volksgezondheid zegt donderdag contact te hebben opgenomen met de behandelende artsen van de 18-jarige jongen die mogelijk de eerste vape-dode in België is. “De artsen gaan ons hun conclusies overmaken, en indien nodig nemen we maatregelen”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans donderdag.

Een Belgische jongen werd een maand geleden met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij belandde er in een coma en overleed na 26 dagen. De behandelende artsen hebben alle mogelijke oorzaken voor de longontsteking onderzocht. De enige hypothese die is overgebleven, is de e-sigaret en/of haar vulling. Hij had de e-sigaret van zijn moeder gebruikt, die er eentje had gekocht met een vulling met CBD, de niet-psychoactieve stof van cannabis.

De FOD Volksgezondheid benadrukt dat de Belgische regelgeving rond elektronische sigaretten erg streng is. Zo zijn de vullingen aan strikte regels onderworpen, en mag er geen TBC, CBD, vitamines of cafeïne inzitten.

“Knoei niet met vloeistoffen”

E-sigarettenproducent British American Tobacco (BAT) vraagt gebruikers van elektronische sigaretten of vapers in België donderdag om geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen.

BAT benadrukt dat er nog geen zekerheid is over de doodsoorzaak of welk product de consument gebruikte. “Alhoewel we niet rechtstreeks betrokken zijn, roepen we vapers in ons land duidelijk op om geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen”, waarschuwt de producent in een persmededeling. “De e-sigaret mag enkel gebruikt worden op de manier die de producent beoogde. We raden vapers dan ook aan om enkel producten te gebruiken die goedgekeurd zijn door de autoriteiten.”

De fabrikant geeft nog mee dat consumenten in geval van twijfel de positieve lijst van e-sigaretproducten in België kunnen raadplegen op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.