STVV verliest oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen PSV

Sint-Truiden heeft donderdag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren verloren van de Nederlandse topclub PSV. Het werd op De Herdgang, het trainingscentrum van PSV, 2-0. Beide ploegen misten tal van internationals en gaven ook enkele jongeren een kans. De goals kwamen van Claudio Gomes (43.) en Kostas Mitroglou (67.).

PSV en STVV verkeren momenteel niet echt in topvorm in de eigen competitie. De Eindhovenaren wachten al zes wedstrijden op een nieuwe zege en zakten zo weg naar de derde plaats in de Eredivisie. STVV is na de 2-1 nederlaag van zaterdag bij rode lantaarn Cercle Brugge elfde in de Jupiler Pro League.