Hartverscheurende beelden van verschroeide koala gaan de wereld rond

Deze koala werd afgelopen week ontdekt in een Australisch nationaal park in New South Wales dat compleet werd verwoest door zware bosbranden. Het dier was volledig uitgedroogd en liep brandwonden op aan het gezicht, de poten en aan zijn lijfje. Zijn redder gaf het te drinken voor hij het zachtjes in een deken wikkelde om naar een dierenziekenhuis te brengen, waar de koala Kate werd gedoopt. Het buideldier herstelt daar nu in het brandwondencentrum.