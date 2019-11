Vlaamse kunstenaars bedekken 60 procent van hun kunst uit protest tegen besparingen

View this post on Instagram

Kunstenaars houden om te beginnen zichzelf een spiegel voor. Daardoor houden ze in feite ons allen continue onder de loep. Vergelijk het met een soort autocorrectie die een gezonde democratie nodig heeft. Dit vooral om enge dingen te vermijden. Dat we dit met de gemeenschap gedeeltelijk ondersteunen is gezond en verstandig. Maar als we dit doodknijpen, brengen we een gevaarlijk proces op gang; het niet meer in vraag stellen van onszelf, onze maatschappij en onze machthebbers. -60% project funding for artists = -60% culture. #thisisourculture #stateofthearts #vereendekrachten #democracy