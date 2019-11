Koning Filip maakt Amerikaanse speurder ridder voor 7 jaar zoeken naar moordenaar Belgische vrouw

Majoor Todd Morris mag zich sinds dinsdag ridder in de kroonorde noemen. Koning Filip verleende hem deze hoge onderscheiding omdat de Amerikaanse speurder zich gedurende zeven jaar heeft vastgebeten in de moord op de Belgische Sylviane Finck en de ontvoering van haar dochter Angelina in 2011. Met succes: Oscar Lozada, de man van Sylviane, verschijnt op 3 december voor de rechter voor doodslag. Hij riskeert levenslang.