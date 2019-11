Russische ‘moordprofessor’ spreekt voor het eerst vanuit zijn cel en heeft opvallend verzoek

De Russische historicus Oleg Sokolov heeft voor het eerst gesproken vanuit de gevangenis. Hij vraagt in tranen om medelijden én om een bril. “Anders word ik gek.” De 63-jarige professor is schuldig aan de moord op de 24-jarige Anastassia, zijn vriendin en oud-leerlinge.

Al drie jaar had Sokolov een relatie met Anastassia Echtchenko, de jonge vrouw aan wie hij zelf geschiedenisles had gegeven aan de Staatsuniversiteit in Sint-Petersburg. Net als hij was ze gepassioneerd door het Napoleon-tijdperk. Allebei hielden ze ervan zich te verkleden in kostuums uit die periode, ze publiceerden ook nog studies samen. Maar op 9 november liep het mis. Een dronken Sokolov werd uit de rivier de Mojka gevist. In zijn rugzak zaten twee vrouwenhanden en een wapen. Niet veel later werd in zijn huis het versneden lijk van Echtchenko teruggevonden.

Foto: AFP

LEES OOK. Dronken geschiedenisprofessor (63) uit rivier gered, maar zaak krijgt macabere wending: armen van studente (24) in rugzak gevonden

De professor gaf toe dat hij vier keer op de vrouw geschoten had en haar lichaam nadien met een zaag en keukenmes versneden had. Een mogelijk motief voor de feiten is jaloezie, klinkt het in de mediaberichten. Zelf spreekt hij over een ruzie over de kinderen die hij uit een vorige relatie heeft.

Verzoek

Nu zijn beelden opgedoken van de man waarop te zien is hoe hij in tranen zit. Hij vraagt om medelijden. “Ik heb nu een fout gemaakt, één keer in mijn leven. In mijn goede, eerlijke leven. Kan ik in de cel met mijn eigen soort mensen?” Ook heeft de Napoleon-liefhebber nog een opvallend verzoek: hij wil een bril. “Ik vraag u in tranen: breng mij een bril”, zegt hij. “Dan kan ik lezen. Ik ben toch een professor. Ik word gek. Ik smeek het u. Zelfs nu wil ik gewoon mijn werk doen.”

(Lees verder onder de video)

De historicus wordt ervan beschuldigd in het verleden al een meisje mishandeld te hebben. Maar bij die eerdere klachten koos de universiteit steeds zijn kant. De ‘moordprofessor’ wil dat zijn academische status meetelt in de cel maar daar zal de rechter wellicht anders over oordelen. Sokolov wordt beschuldigd van moord.

LEES OOK. Beelden opgedoken van ‘Napoleon’-professor (63) die lichaamsdelen van studente dumpt