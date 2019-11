Vijf Belgen betrokken bij crash met toeristenbus komen naar huis, overleden slachtoffer blijft in Namibië: “Autopsie al meermaals uitgesteld”

Deinze / Herentals -

Bij Beyond Bonders, het reisbureau in Herentals dat de reis naar Namibië, Botswana en Zimbabwe organiseerde, reageert men aangeslagen op de dood van reiziger Thomas Hendriks (32). Hij stierf afgelopen weekend bij een tragisch verkeersongeval in Namibië. Een Vlaams slachtoffer is intussen geopereerd in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. “De vijf andere landgenoten zijn zo net op het vliegtuig huiswaarts gestapt.”