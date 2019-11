Patrick (51) klaar voor duizendste (!) Promsconcert: “John Miles is intussen een tweede vader geworden”

Appels / Dendermonde -

Dendermondenaar Patrick De Smet (51) is doorheen de jaren een bekend gezicht geworden. Dat heeft alles te maken met de Night of the Proms: de percussionist staat voor de concertenreeks binnenkort al voor de duizendste keer op het podium. “Er zullen weinig populaire artiesten zijn uit de jaren zeventig en tachtig met wie ik niet op het podium heb gestaan.”