KV Kortrijkdoelman out tot het einde van dit jaar

Sébastien Bruzzese is out tot 2020. De Luikenaar liep een breuk in het borstbeen op in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Zijn vervanger is hoogstwaarschijnlijk Adam Jakubech. Hij wordt gehuurd van LOSC Lille met aankoopoptie en kwam vooralsnog enkel in actie in de bekerwedstrijd tegen Seraing.