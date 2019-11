Nacer Chadli is positief na eerste maanden bij Anderlecht: “Ik zeg niet neen tegen een verlengd verblijf”

Bij Monaco zat hij op een dood spoor en dus koos Nacer Chadli afgelopen zomer voor een uitleenbeurt aan Anderlecht om zijn carrière te herlanceren. De juiste keuze, blijkt nu. Bij de Rode Duivels blikte Chadli terug op zijn eerste maanden bij Anderlecht.

“In de zomer zat ik in een moeilijke situatie. Ik deed de voorbereiding bij Monaco maar ik wist dat mijn speelkansen daar niet groot waren. Daarom besloot ik om er te vertrekken. Anderlecht was geïnteresseerd en tot nu toe lijkt het alsof ik de juiste keuze heb gemaakt door terug te keren naar België.”

In zijn eerste tien wedstrijden in de Jupiler Pro League was Chadli goed voor zes doelpunten en drie assists. Cijfers waardoor ze paarswit hem misschien wel langer in Anderlecht wil houden, ook al is er geen aankoopoptie opgenomen in het huurcontract met Monaco. “Of ze me langer willen houden? Geen idee. Ik heb nog niet samengezeten met de club daarover. We zullen op het einde van het seizoen wel zien wat de beste oplossing is voor mij, Anderlecht en Monaco. Maar ik sluit een verlengd verblijf bij Anderlecht ook zeker niet uit. Ik voel me goed op de club. Ik laat dus alle deuren open.”

Chadli vond al snel zijn draai bij paars-wit. Foto: BELGA

“Ik ben klaar om te spelen”

Zelfs Chadli zelf had niet verwacht dat hij zo snel zijn draai zou vinden in een voor hem nieuwe competitie. “Ik had nog nooit in België gespeeld. Ik moest me dus zo snel mogelijk zien aan te passen. Dat is me goed gelukt. In het begin had ik het fysiek nog een beetje moeilijk omdat ik een tijdje niet meer had gespeeld maar door hard te werken heb ik snel mijn niveau kunnen halen.”

Voor de wedstrijd van zaterdag in Rusland ligt Chadli in evenwicht met Thorgan Hazard voor een basisplaats op de linkerflank. Van de blessure die hem twee weken van het veld hield bij Anderlecht heeft Chadli geen last meer. “Fysiek voel ik me goed na mijn kleine blessure. Op het einde van de match tegen Zulte Waregem was ik alleen een beetje vermoeid, meer niet. Ik ben klaar om te spelen.”