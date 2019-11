Europa start inbreukprocedure tegen Verenigd Koninkrijk omdat ze niemand naar EU Commissie sturen

De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk omdat het geen kandidaat naar voren heeft geschoven voor de volgende Europese Commissie.

“Als bewaker van de Europese verdragen, heeft de Europese Commissie vandaag een brief gestuurd om het Verenigd Koninkrijk in gebreke te stellen omdat het niet tegemoet is gekomen aan zijn verplichtingen die zijn opgenomen in de EU-verdragen, door geen kandidaat voor de functie van Europees Commissaris voor te stellen”, legt het dagelijks bestuur van de Europese Unie uit in een mededeling.

Londen heeft nu tot vrijdag 22 november om te antwoorden. De korte deadline is nodig om de nieuwe verkozen voorzitster van de Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, zo snel mogelijk in functie te laten treden.