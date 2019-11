Na zes jaar in de Australische ‘asielgevangenis’ legt vluchteling de horror bloot: “Een relaas van honger, afstraffingen en moord”

Meer dan zes jaar nadat hij door de Australische grenspolitie vastgezet werd op een eiland, is Behrouz Boochani (36) weer een vrij man. Minstens voor even, nu hij voor een maand een visum in Nieuw-Zeeland heeft. Waar zijn toekomst ligt, is onzeker. Wat er achter hem ligt, is nu ook in het Nederlands vertaald. In het met prijzen overladen boek Alleen de bergen zijn mijn vrienden ontmaskerde de Iraanse schrijver op ongeziene wijze de Australische asielpolitiek.