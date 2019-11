Zestiger dreigt woning Bart Somers in brand te steken: “Natuurlijk ben ik ongerust”

Bart Somers kreeg woensdag persoonlijke bedreigingen via mail na een debat in het Vlaams Parlement. Foto: BELGA

Mechelen - Na een debat in het Vlaams Parlement is minister Bart Somers (Open Vld) persoonlijk bedreigd via e-mail. De Mechelse politicus en zijn gezin werden daarin bedreigd met brandstichting. De politie begon onmiddellijk een onderzoek en pakte donderdag een 64-jarige verdachte op.

In het Vlaams Parlement in Brussel vond woensdagnamiddag het wekelijks debat plaats. Onder andere over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in het Limburgse Bilzen. Daarbij kwam het ook tot een verhit debat tussen Vlaams minister Bart Somers en Filip Dewinter van Vlaams Belang.

“’Die avond ontving de heer Somers via mail een dreigement ten aanzien van zijn persoonlijke integriteit. Het dreigement liet niets aan de verbeelding over, brandstichting ten aanzien van de persoon Bart Somers en bij uitbreiding zijn woning”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

De politicus diende klacht in bij de politie, waarna in opdracht van het parket Antwerpen een onderzoek werd opgestart. Speurders konden donderdag een 64-jarige werkloze man uit Kortenberg oppakken. Ze droegen hem over aan het parket. De betrokkene gaf de feiten toe. Na verhoor mocht de man beschikken, maar het onderzoek wordt voortgezet.

“Hoogst onaangenaam”

“Nog maar eens is dit een bewijs dat we niet in vrijblijvende tijden leven. Natuurlijk ben ik ongerust en voelt dit hoogst onaangenaam aan. Deze man bedreigde niet alleen mezelf, maar ook mijn gezin”, reageert Bart Somers.

“Ik ga me niet laten intimideren. Het moedigt me aan om door te gaan. Ik blijf ingaan tegen politieke terreur om mensen de mond te snoeren”, zegt de minister nog.