Marc Wilmots verliest in blessuretijd van Irak met veel “Belgen”, ook Jordanië van Vital Borkelmans verliest

Het Iran van bondscoach Wilmots heeft donderdag met 2-1 verloren van Irak op de vierde speeldag in de Aziatische kwalificatiegroep C voor het WK 2022 in Qatar. Borkelmans moest zijn meerdere erkennen in Australië.

Er stonden heel wat spelers uit de Jupiler Pro League op het wedstrijdblad. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels liet Omid Ebrahimi (Eupen) de hele match spelen. Hij verving Milad Mohammadi (AA Gent) in de 53e minuut door Mohammad Naderi (KV Kortrijk). Kaveh Rezaei (Charleroi) mocht in de 90e minuut invallen. Ali Gholizadeh (Charleroi) bleef op de bank.

Ook Vital Borkelmans verliest (voor de eerste keer in de campagne )

Jordanië ging donderdag in Amman met 0-1 nipt onderuit tegen Australië. In de Asian Cup in januari boekte Borkelmans nog een stuntzege tegen Australië, maar dat huzarenstukje kon de Limburger niet herhalen. De Socceroos danken spits Adam Taggart voor het enige doelpunt van de partij. Jordanië was nochtans de betere ploeg, maar kreeg het leer niet voorbij voormalig Club Brugge-doelman Matt Ryan. Na twee zeges en een gelijkspel incasseerde Borkelmans zo zijn eerste nederlaag in groep B.

De acht groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor de derde Aziatische kwalificatieronde.