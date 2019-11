Ophef na uitspraak over voetballegende Johan Cruijff: “Laag, vals en volstrekte onzin”

De Cruyff Foundation overweegt juridische stappen naar aanleiding van de uitspraak van Auke Kok, schrijver van ‘Johan Cruijff de biografie’, dat de Nederlandse voetballegende op jaarbasis één miljoen euro ontving van de organisatie.

De Johan Cruyff Foundation laat in een statement weten geschokt te zijn door deze uitspraak, die wordt omschreven als “volstrekte onzin”. “De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé activiteiten van Johan. De Cruyff Foundation is altijd transparant over de inkomsten en de uitgaven. Alle fondsen van de Cruyff Foundation worden te allen tijde ingezet voor de missie om kinderen in beweging te brengen.”

Gisteren deed Auke Kok in @dwdd een uitspraak over betalingen vanuit de Johan Cruyff Foundation aan Johan Cruijff. We zijn geschokt door deze onjuiste uitspraak. Lees hier ons statement: https://t.co/vPl6XieKx1 — Johan Cruyff Foundation (@JCFoundation) November 14, 2019

Eerder al liet Carole Thate, general manager van de ’World of Johan Cruyff’, al weten de uitspraken van Kok hierover woensdagavond in De Wereld Draait Door “laag en vals” te vinden.

Erg laag en vals om te beweren dat Johan jaarlijks 1 mln door de Foundation zou zijn betaald. Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johan’s privé/commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation. Zoals steeds in verantwoording aan accountants en CBF gedeeld. #dwdd — Carole Thate (@carolethate) November 13, 2019

Verder wijst de Johan Cruyff Foundation er op dat jaarlijks het door een externe accountant goedgekeurde jaarverslag wordt gepubliceerd en dat is openbaar toegankelijk. “Als Auke Kok de moeite had genomen om contact op te nemen met de Cruyff Foundation, had hij de over de juiste feiten kunnen beschikken. Daarnaast wordt er verantwoording afgelegd aan het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. De Cruyff Foundation overweegt juridische stappen.”