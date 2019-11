EK 2020. Turkije plaatst zich na draw tegen IJsland, ook Frankrijk gekwalificeerd

Turkije heeft zich donderdag geplaatst voor het EK 2020 na een scoreloos gelijkspel in Istanboel tegen IJsland. Door die uitslag is ook wereldkampioen Frankrijk zeker van EK-deelname.

Het Turkse elftal kon president Recep Tayyip Erdogan, aanwezig in het stadion, niet verblijden met een doelpunt. Een gelijkspel volstond voor een EK-ticket. Turkije telt in groep H 20 punten, Frankrijk heeft één punt minder. Later op de avond ontvangt Frankrijk Moldavië. Ook de Fransen zijn al zeker van een stek in de top twee. Op de slotspeeldag, wanneer Turkije naar Andorra trekt en Frankrijk op bezoek gaat bij Albanië, valt de beslissing over de groepszege.

IJsland, derde met 16 punten, moet hopen zich via de play-offs van de Nations League alsnog te plaatsen voor EURO 2020.