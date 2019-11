Eerste ontmoeting tussen peuter (3) en kersvers zusje doet alle harten smelten: “Ik laat je nooit meer los”

Toen de Amerikaanse peuter Molly (3) haar kersvers zusje Cora voor het eerst zag, was ze op slag dolverliefd op de baby. De moeder van de - nu al - onafscheidelijke zussen filmde die eerste ontmoeting in de kraamafdeling van het ziekenhuis en stuurde het verterende moment de wereld in via sociale media. Nu doet de liefkozende Molly over de hele wereld harten smelten terwijl ze haar zusje kust en knuffelt, en belooft om ze niet te laten vallen.