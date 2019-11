Politie houdt verdachte aan in trein Eindhoven

De politie heeft in een trein in het zuid-Nederlandse Eindhoven iemand aangehouden, zo heeft de politie gemeld. Het treinverkeer van en naar Eindhoven werd eerder stilgelegd vanwege de zoektocht naar “een gesignaleerd persoon”.

Waarvoor de arrestant werd gezocht, wil de politie niet zeggen. Zwaarbewapende interventieteams van de politie doorzochten het treinstel. Op sociale media circuleren foto’s van de agenten op het perron en in een trein.

Volgens het Eindhovens Dagblad kwam het verzoek om de man op te pakken van een andere politie-eenheid in Nederland.

De aangehouden man is volgens de regionale krant ongeveer 35 jaar oud, zijn tas is in beslag genomen.

De doorzochte trein kwam uit Den Haag, Rotterdam, Breda en Tilburg, aldus het Eindhovens Dagblad.

Kort voor 20.00 uur, niet lang na de arrestatie, werden de sporen vrijgegeven en konden de treinen weer gaan rijden.