Juryleden getuigen over hun dag des oordeels: “De foto van het vermoorde meisje staat nog steeds op mijn netvlies gebrand”

Twaalf mensen worden opgeroepen voor een moordzaak. Er wacht hen de moeilijke taak om te beslissen over de schuld of onschuld van een schooldirectrice die wordt verdacht van twee moorden. Dat is de plot van de tv-reeks De twaalf op Eén. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor het lot van de beschuldigde, ook het leven van de juryleden neemt een nieuwe wending. In realiteit is het nét zo. Wij spraken met twaalf ex-juryleden uit twaalf verschillende zaken. Over hun verpletterende verantwoordelijkheid, -intimiderende advocaten en de gruwelijke beelden die op hun netvlies gebrand staan.