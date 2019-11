Ondeugend aapje steelt smartphone en plaatst online bestelling: “Niks moeten annuleren”

Deze ondeugende aap heeft er sinds kort een nieuwe vaardigheid bij: online shoppen. Toen de verzorgster van het dier hem even alleen liet om eten klaar te maken, ging de primaat met haar gsm aan de haal. De vrouw had net wat spullen in haar online winkelkar gezet, maar toen ze terugkwam was alles verdwenen. Sterker nog, er waren talloze bevestigingen binnengelopen van dingen die ze niet had besteld. Toen ze beelden van beveiligingscamera bekeek, kwam de - spreekwoordelijke - aap uit de mouw.

Lv Mengmeng werkt in de Yancheng Wild Animal World in oosten van China en zorgt al voor het aapje sinds hij werd geboren. De vrouw bestelt regelmatig spullen online en vermoedt dat het dier haar altijd observeert als ze met haar gsm bezig is. Toen ze even weg was, besloot de ondeugende aap om zijn ‘kijklessen’ in praktijk om te zetten.

“Ik heb uiteindelijk niks moeten annuleren”, zei Mengmeng tegen de lokale media. De aap had immers enkel dingen besteld die ze echt nodig had.

