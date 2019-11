Het werd even muisstil in het Stade de France toen het kleine Moldavië na 9 minuten op voorsprong kwam tegen de wereldkampioen in het EK-kwalificatiewedstrijd. Clément Lenglet (FC Barcelona) zag er tot driemaal toe bijzonder slecht uit en Vadim Rata profiteerde door de 0-1 voorbij een twijfelende Steve Mandanda te schieten. Gelukkig scoorde Raphaël Varane nog voor rust de gelijkmaker voor Frankrijk.