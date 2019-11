Mathilde schaamt zich niet meer voor bril

Koningin Mathilde (46) heeft zich voor het eerst in het openbaar getoond met een bril. Op bezoek in een secundaire school in de provincie Luxemburg moest ze zich daarmee behelpen toen ze fragmenten uit boeken van Belgische auteurs voordroeg aan leerlingen uit het tweede middelbaar. Met deze en andere activiteiten moedigt ze kinderen en volwassenen aan om vaker (voor) te lezen.

Mathilde sukkelt al even met haar ogen en draagt daarom geregeld een leesbril, zolang er geen camera’s in de buurt zijn. Gisteren wilde ze haar hulpmiddel niet langer verbergen. “Het is een heel toegankelijk model. De afgeronde glazen geven de koningin een zachte uitstraling. De kleur tortoise is ook trendy”, zegt Jelka Van Duyse, blogster van Modekoningin Mathilde en expert over haar look.

Het gaat vermoedelijk om een model van het Amerikaanse luxemerk Oliver Peoples. Richtprijs in de winkel: 350 euro.