Een 71-jarige man laat in de Aldi van Dilsen-Stokkem om de haverklap het alarm afgaan. “Ik vermoed door mijn pacemaker”, zucht hij. “Wij hebben dit verhaal al van meerdere patiënten gehoord”, klinkt het bij de dienst cardiologie van het ZOL in Genk.

Afgelopen woensdag was het opnieuw prijs in de Aldi van Dilsen-Stokkem. De 71-jarige man, die liever niet met zijn naam in de krant komt, deed ’s ochtends zijn wekelijkse boodschappen in het warenhuis ...