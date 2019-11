Veel te wijd gekocht: brandweer gooit 400 kilo nieuwe kledij weg

De Brusselse brandweer gooit 400 kilogram nieuwe, maar onbruikbare kledij weg. Het gaat om erg grote maten, die door niemand gedragen kunnen worden. Volgens woordvoerder Walter Derieuw betreft het kledij die in de loop der jaren is opgestapeld en die niet verkocht kan worden omdat het logo van de Brusselse brandweer erop staat.

De woordvoerder zegt dat er onder meer kledij van 7XL en 6XL – zeer grote maten dus – tussenzit, waarvan sommige stukken tien tot twaalf jaar geleden aangekocht werden. De 6XL bijvoorbeeld is een reuzenmaat met taille 155 cm, halswijdte 53 cm en borstomtrek 154 cm.

Derieuw wijst erop dat de brandweer vroeger kledij in grote aantallen en maten aankocht, waarbij de minder gebruikelijke maten bleven liggen. Intussen is overgeschakeld naar een ander stocksysteem, waarbij aangekocht wordt naargelang de behoeften.

N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre vindt het dossier problematisch: “Dit is buiten alle proportie, zeker in budgettair moeilijke tijden. Het illustreert dat het aankoopbeleid bij de Brusselse brandweer al jarenlang misloopt.” Dat wordt beaamd door Eric Labourette van vakbond VSOA. “Het geld is hier door ramen en deuren buitengesmeten. Gelukkig is er sinds enige tijd een controle op de aankopen.”(cds)