Geen job? Geen kans op Tinder

De onderzoekers van de vakgroep economie aan de UGent wilden nagaan of de jobstatus - werkloos of werkzaam - van iemand een rol speelt op de populaire datingapp. Ook of de inhoud van de job van belang is: heeft een consultant bijvoorbeeld meer succes dan een verkoper? “Om een oorzakelijk verband aan te tonen hebben we een veldexperiment gedaan op Tinder”, zegt hoofdonderzoeker Brecht Neyt. Een undercoveroperatie dus. “We hebben 32 fictieve profielen gecreëerd die enkel van elkaar verschilden in job status en job prestige. Daarmee hebben we echte personen op Tinder geswipet.” Nadien bekeek het team welke van de fake accounts ook effectief een ‘like’ terugkregen en met welke het vaakst een gesprek werd aangeknoopt. “Zo konden de impact op het Tinder-succes vaststellen.”

Uit het onderzoek bleek dat mannen de vrouwen zonder job liever links laten liggen. “Mannen beginnen 21,9 procent vaker een gesprek met een werkzame vrouw in vergelijking met een werkloze vrouw.” Opvallend: de inhoud van de job was minder relevant.

Gelijke interesses

Relatiedeskundige Sybille Vanweehaeghe is niet verrast. “Het verhaal van de huisvrouw die thuis zit te wachten tot manlief terugkomt en hem dan overrompelt met vragen, leeft niet meer. Een aantal generaties geleden wel maar nu zijn mensen meer op zoek naar gelijkwaardigheid.” De interesse voor het materiële speelt ook een rol. “Vooral jonge koppels willen uitgaan of reizen. Iemand die gewend is daar geld aan uit te geven, verkleint dat comfort liever niet en gaat dus op zoek naar een partner die hetzelfde wilt.”

Toch zijn situaties waarbij de man grotendeels voor het inkomen zorgt geen uitzondering. Het valt ook niemand kwalijk te nemen: “Het is evolutionair bepaald dat een man naar een vrouw kijkt in functie van de voortplanting - is ze knap, is ze vruchtbaar? Bij vrouwen is het andersom: ze willen iemand die voor de kroost kan zorgen door een inkomen te voorzien”, zegt Vanweehaeghe. “Een directeur die kiest voor iemand met een lager diploma is dus heel normaal. Alleen kunnen zo’n situaties zich later wreken: als de kinderen het huis uit zijn, blijken de interesses toch niet overeen te komen en de partners uitgepraat.”

Zelfstandige vrouwen

Lekker kunnen koken, dat is mooi meegenomen, maar liever willen we dus een partner die niet te ver weg staat van het eigen leven dat we leiden. “Een vrouw die net als de man werkt, heeft een bepaalde zelfstandigheid. Ze is economisch niet afhankelijk van haar partner. Dat is wat vandaag telt en ook wat van jongs af aan wordt meegegeven: leer je plan trekken, ga studeren, vind een job die je ligt.”

Of vrouwen ook liever een man met job daten via Tinder? “Dat konden we niet onderzoeken omdat er zo weinig vrouwen een gesprek starten met een man op de app”, aldus Neyt.