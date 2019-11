Chipciu erg ongelukkig tegen KVO

Paars-wit speelde zonder internationals, maar toch nog met een stevig team met onder meer Vlap en Zulj. Rechtsback Alexandru Chipciu was de pechvogel van de dag met een owngoal en een wankele prestatie. Nog opvallend: Kenny Saief kreeg eindelijk eens speelminuten en Marc Coucke kwam niet kijken tegen zijn ex-club in zijn tribune die KVO huurt. Een deal met de kustploeg over die tribune is trouwens nog niet voor meteen. Bij Oostende maakte Ante Palaversa zijn rentree na maanden blessureleed. Hij is op de terugweg. Vargas scoorde met een knap schot en Rajsel miste een penalty. (jug, jve)

KV Oostende. - Anderlecht 3-1

Goals: Chipciu 1-0 (own), Vargas 2-0, Thelin 2-1, Guri 3-1

KV Oostende: Dutoit (45' Schelfhout), Rabah, Milovic, Sané (75' Pie), Ndenbe, Palaversa (45' Neto), Marquet, Boonen, D'haese (45' Rajsel), Vargas (85' Samy), Guri

Anderlecht: Didillion (45' Roef), Sardella, El Kababri, Makarenko, Chipciu (60' Sowah), Vlap, Zulj, Thelin, Lutonda (45' Saief), Leoni, Guldix