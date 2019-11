Kortrijk is Bruzzese kwijt tot na Nieuwjaar

Kortrijk zal voor de winterstop geen beroep meer kunnen doen op doelman Sébastien Bruzzese.

De 30-jarige goalie liep een breuk in het borstbeen op in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren en is out tot en met de winterstop. Zijn vervanger in doel wordt Adam Jakubech, een 22-jarige Slovaak die van Lille wordt gehuurd met aankoopoptie. Hij kwam tot nu toe enkel nog maar in actie in de bekerwedstrijd tegen Seraing. In Slovakije debuteerde hij wel al op zijn zeventiende. (gcs)